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    Посольство США: признание РФ документов ЛДНР противоречит "Минску"

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (80)

    (обновлено: )29808
    В сообщении посольства США в Украине сказано, что "признание Россией документов сепаратистских "республик" тревожное и противоречит согласованным целям Минска".
    Флаг США
    flickr.com/ Clare Bell

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Признание Россией документов, выданных в ДНР и ЛНР, противоречит минским соглашениям, говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

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    "Признание Россией документов сепаратистских "республик" тревожное и противоречит согласованным целям Минска", — подчеркнули в американской дипмиссии.

    Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, "выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах".

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