Посольство США: признание РФ документов ЛДНР противоречит "Минску"

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Признание Россией документов, выданных в ДНР и ЛНР, противоречит минским соглашениям, говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

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"Признание Россией документов сепаратистских "республик" тревожное и противоречит согласованным целям Минска", — подчеркнули в американской дипмиссии.

Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, "выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах".