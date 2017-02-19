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    В мире

    Весной США направят 1000 военнослужащих в Польшу

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    Уже в конце марта в Польшу направятся автомобили с американскими военными, которые будут дислоцироваться в городе Ожиш на северо-востоке Польши.
    Американские военные. Архивное фото
    RIA News Владимир Пирогов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. США собирается отправить около 1000 военнослужащих в Польшу в апреле, пишет журнал Spiegel.

    Танковая бригада США расквартировывается в Польше. Видео
    Канал Ruptly TV на Youtube
    Танковая бригада США расквартировывается в Польше

    Как заявили в штаб-квартире сухопутных войск США в Европе в немецком городе Висбадене (федеральная земля Гессен), уже в конце марта в Польшу направятся автомобили с американскими военными, которые будут дислоцироваться в городе Ожиш на северо-востоке Польши.

    На прошлогоднем саммите в Варшаве Североатлантический альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации.

    Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США.

    Напомним, в январе на авиабазу тактического значения Кшесины в Познани прибыли первые американские высокоточные крылатые ракеты Jassm Extended Range класса "воздух-поверхность".

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