Эквадорцы в воскресенье выберут нового президента

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье граждане Эквадора в рамках первого тура голосования будут выбирать нового президента страны.

Также будут избраны новые депутаты национальной ассамблеи страны.

Это первые за последние десять лет выборы, в которых не участвует действующий глава государства Рафаэль Корреа. Однако он активно принимал участие в предвыборной кампании, агитируя в пользу своего выдвиженца от проправительственного блока "Альянс ПАИС", бывшего вице-президента в его правительстве Ленина Морено.

Всего на пост главы государства претендуют, помимо Морено, передвигающегося с 1998 года в инвалидном кресле после совершенного на него нападения грабителей, еще семеро претендентов, однако только двое из них, по оценкам наблюдателей, имеют реальные шансы побороться с провластным кандидатом. Это бывший банкир Гильермо Лассо от альянса "КРЕО-СУМА" и представитель социал-христианской партии Синтия Витери.

Предвыборная конфигурация в Эквадоре весьма сложна. Политологи отмечают, что основным вопросом сейчас является, наберет ли Морено даже не 50% голосов, что сразу обеспечило бы ему победу, а 40%. В этом случае, согласно закону о выборах, он тоже может победить в первом туре, но при этом его перевес над ближайшим соперником должен составлять не менее 10%.

"Последние опросы в дни перед выборами давали Морено примерно 39% поддержки", — сообщил РИА Новости на условиях анонимности один из организаторов его предвыборной кампании.

В случае развития подобного сценария вероятность второго тура становится весьма актуальной, а вот его исход сейчас мало кто берется прогнозировать. Дело в том, что в этом варианте (второй тур пройдет в случае необходимости 2 апреля) многие из тех, кто недоволен нынешней властью, но отдали голоса разным кандидатам, проголосуют за того единственного соперника Морено, который пройдет во второй тур. И гарантий победы выдвиженца Корреа при таком варианте развития событий нет.

Однако представители "Альянса ПАИС" вполне уверены в наилучшем развитии событий. "Мы уже десять лет работаем для людей, мы боремся за большинство (в парламенте), я думаю, что оно у нас будет, Ленин Морено тоже работает уже много лет, народ знает, что он настоящий лидер, человек работы, который выполняет все, что обещает. Думаю, что мы победим и в ассамблее, и в борьбе за президентский пост, причем в первом туре", — заявила РИА Новости в Кито кандидат в депутаты национальной ассамблеи Мария Хосе Пунина.

Последние данные национального избирательного совета страны свидетельствуют, что правом голоса обладают более 12,8 миллиона человек. При этом голосование в Эквадоре обязательное для всех в возрасте 18-65 лет. За неучастие в процессе полагается штраф в размере 37,5 доллара.