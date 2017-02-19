Трамп: Минюст США займет "жесткую позицию" по защите полицейских

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что Министерство юстиции страны примет меры по защите полицейских и сотрудников правоохранительных органов от преступных посягательств.

"Я дал указание министерству юстиции занять жесткую позицию для защиты наших копов, шерифов и полиции от преступлений и насилия по отношению к ним", — заявил Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде, его выступление транслируют американские телеканалы.

Трамп отметил, что полиция США еще никогда не сталкивалась с такими проблемами и это "очень нечестно", имея в виду насилие по отношению к стражам порядка.

Проблема насилия в отношении полицейских, многие из которых погибают в результате вооруженных нападений, является в США одной из наиболее актуальных наряду с насилием со стороны самих полицейских.

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Напомним, в штатах Луизиана и Миннесота полицейские застрелили двух афроамериканцев. Это вызвало многочисленные акции по всей стране. Одна из них в Далласе закончилась нападением на стражей порядка: 25-летний темнокожий Мика Джонсон открыл стрельбу по полицейским, жертвами атаки стали пятеро, еще девять получили ранения. После двух с лишним часов переговоров полиция ликвидировала Джонсона.