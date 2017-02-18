Число раненых в аварии поезда в Бельгии возросло до 27 человек - СМИ

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Количество пострадавших в результате схода пассажирского поезда с рельсов в Бельгии возросло до 27 человек. Об этом сообщила электронная версия газеты Libre Belgique.

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Согласно информации, из пострадавших трое получили серьезные ранения.

Электричка из трех вагонов сошла с рельсов при выезде с вокзала города Левена в центральной части Бельгии. Один человек погиб, первоначально сообщалось о 20-25 раненых. По данным телеканала VRT, погибший не был пассажиром поезда.

В результате аварии железнодорожное движение на разных направлениях приостановлено. Причины инцидента устанавливаются.