Глава ФБР провел закрытый трехчасовой брифинг для конгрессменов по теме РФ

КИЕВ, 18 фев – РИА Новости Украина. Глава ФБР Джеймс Коми в пятницу провел закрытый брифинг для сенаторов США, посвященный России, сообщает телеканал CNN.

Телеканал сообщает, что закрытый брифинг для членов комитета по разведке, в котором также принял участие лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер, продолжался около трех часов.

Визит не анонсировался заранее, о нем стало известно лишь после того, как журналисты увидели Коми, входящим в здание конгресса. По итогам встречи, прошедшей в комнате для секретных брифингов, не было сделано официальных заявлений.

Ранее сообщалось, что комитет по разведке сената проведет собственное расследование "российского вмешательства в выборы" в США, в том числе, изучит возможные связи президента Дональда Трампа с Москвой. Согласно заявлению сенаторов, они намерены также изучить "разведданные, касающиеся связей между Россией и отдельными представителями политических кампаний (США)".

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что после избрания готов рассмотреть вопросы признания Крыма российским регионом и отмены антироссийских санкций.

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Однако после отставки советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна, администрация США стала использовать более воинственную риторику. В частности, пресс-секретарь Белого дома во вторник заявил, что Трамп ждёт возврата Крыма Украине и исполнения РФ минских соглашений. Трамп же в своём Twitter назвал переход полуострова в состав РФ "захватом".