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    В мире

    Глава ФБР провел закрытый трехчасовой брифинг для конгрессменов по теме РФ

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (17)

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    Как сообщают СМИ, визит главы ФБР не анонсировался заранее, о нем стало известно лишь после того, как журналисты увидели Джеймса Коми входящим в здание Конгресса.
    Джеймс Коми
    wikipedia

    КИЕВ, 18 фев – РИА Новости Украина. Глава ФБР Джеймс Коми в пятницу провел закрытый брифинг для сенаторов США, посвященный России, сообщает телеканал CNN

    Телеканал сообщает, что закрытый брифинг для членов комитета по разведке, в котором также принял участие лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер, продолжался около трех часов.

    Майкл Флинн. Архивное фото
    wikipedia
    Сбит на взлете. Из администрации Трампа ушел советник по нацбезопасности

    Визит не анонсировался заранее, о нем стало известно лишь после того, как журналисты увидели Коми, входящим в здание конгресса. По итогам встречи, прошедшей в комнате для секретных брифингов, не было сделано официальных заявлений.

    Ранее сообщалось, что комитет по разведке сената проведет собственное расследование "российского вмешательства в выборы" в США, в том числе, изучит возможные связи президента Дональда Трампа с Москвой. Согласно заявлению сенаторов, они намерены также изучить "разведданные, касающиеся связей между Россией и отдельными представителями политических кампаний (США)".

    В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что после избрания готов рассмотреть вопросы признания Крыма российским регионом и отмены антироссийских санкций.

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    Однако после отставки советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна, администрация США стала использовать более воинственную риторику. В частности, пресс-секретарь Белого дома во вторник заявил, что Трамп ждёт возврата Крыма Украине и исполнения РФ минских соглашений. Трамп же в своём Twitter назвал переход полуострова в состав РФ "захватом".

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