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    Обама занял 12-ю строчку в рейтинге всех президентов США

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    Согласно данным рейтинга, наихудшие показатели экс-глава Белого дома продемонстрировал в сфере взаимоотношений с конгрессом (39-е место) и международных отношениях (24-место). Преуспел Обама в экономическом регулировании.
    Барак Обама и Дональд Трамп на инаугурации
    REUTERS Brian Snyder

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Американские историки поместили Барака Обаму на 12-е место в рейтинге всех американских президентов вслед за Вудро Вильсоном, в первую тройку вошли Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт.

    Обама осваивает кайтсерфинг с миллиардером Брэнсоном
    канал Ричарда Брэнсона в YouTube
    Обама осваивает кайтсерфинг с миллиардером Брэнсоном

    По данным телеканала C-SPAN, который составляет данный рейтинг, Обама лучше всего проявил себя в экономическом регулировании, по данному аспекту он занимает восьмую строчку. Наихудшие показатели экс-глава Белого дома продемонстрировал в сфере взаимоотношений с конгрессом (39-е место) и международных отношениях (24-место).

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    Рейтинг возглавляют Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт. Аутсайдерами среди лидеров США стали Джеймс Бьюкенен, Эндрю Джонсон и Франклин Пирс.

    Предшественник Обамы Джордж Буш-младший расположился на 33-й строчки из 43. Хуже всего, согласно мнению историков, он проявил себя в сфере международных отношений.

    В составлении рейтинга принял участие 91 историк и другие специалисты из ведущих американских университетов. Они выставляли президентам баллы от 1 (неэффективный) до 10 (очень эффективный) по десяти показателям, среди которых умение убеждать общественность, управление во время кризиса, экономическое регулирование, моральный авторитет, международные отношения, административные навыки, отношения с конгрессом, видение и формирование повестки дня, обеспечение всеобщей справедливости и общие показатели работы президента в контексте его эпохи.

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