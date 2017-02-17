ЮНИСЕФ собирает $31 млн детям Донбасса

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Детский фонд ООН собирает 31,3 миллиона долларов на оказание гуманитарной помощи и продолжение образования детей на востоке Украины, говорится в распространенном заявлении.

Деньги необходимы на медицинские средства, продовольствие, системы очистки воды и средства гигиены, а также для продолжения образования и средства защиты семьям, проживающим в зоне конфликта. На данный момент в фонд поступило около 10 процентов от необходимой суммы.

Как сообщил в пятницу заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, количество детей, нуждающихся в срочной гуманитарной помощи на востоке Украины, увеличилось почти вдвое за последний год и составило 1 миллион. По оценкам ЮНИСЕФ, рост на 420 тысяч человек связан с "продолжением боев и постоянным ухудшением жизни на востоке Украины". Всего, по оценкам ООН, около 1,7 миллиона человек покинули свои дома в регионе.

"Это чрезвычайная ситуация, которую не видят — кризис, о котором многие в мире забыли", — заявила представитель ЮНИСЕФ на Украине Джованна Барберис. По ее словам, последние три года дети на востоке Украины "живут при постоянной угрозе внезапных боевых действий и обстрелов". Их школы были разрушены, они были вынуждены бежать из своих домов, им был отрезан доступ к таким базовым удобствам, как отопление и вода", — говорится в распространенном заявлении.

Как отметили в ЮНИСЕФ, около 200 тысяч детей находятся в наибольшей опасности, так как проживают в 15 километрах по обе стороны линии разграничения сил. Около 12 тысяч детей проживают в районах, которые подвергаются обстрелу минимум раз в месяц. Более 740 школ, то есть каждая пятая школа на востоке Украины была повреждена или разрушена.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.