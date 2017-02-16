ООН: сексуальное насилие используется в качестве пыток в Донбассе

КИЕВ, 16 фев – РИА Новости Украина. Сексуальное насилие используется в ходе конфликта на востоке Украины в качестве пыток и жестокого обращения, утверждается в 37-страничном докладе Мониторинговой Миссии ООН по правам человека в Украине.

Документ охватывает период с 14 марта 2014 года по 31 января 2017 года и касается всей территории Украины, а также российского Крыма. Особое внимание уделяется восточным регионам страны.

Согласно приведенным данным, за это время обе стороны конфликта совершали в отношении населения акты сексуального насилия. Большинство задокументированных случаев происходило при лишении людей свободы правительственными силами или вооруженными группами. Как утверждают авторы доклада, жестокое обращение использовалось как вид пыток с целью наказания, унижения или способа добиться признания в преступлениях. Кроме того, для усиления давления применялись угрозы в отношении родственников и детей жертв.

В документе приводятся показания людей, которых заставляли давать ложные свидетельства. В докладе утверждается, что на контролируемой вооруженными группами территории насилие также использовалось для того, чтобы вынудить человека уступить право на свою собственность либо выполнить другие требования.

Многочисленные блокпосты и присутствие украинских военнослужащих и вооруженных групп в населенных районах повышает риск сексуального насилия в отношении гражданского населения, особенно женщин, подчеркивается в документе. При этом указывается на нехватку психологической помощи и поддержки, необходимой жертвам, особенно в районах Донецка и Луганска.

Эксперты мониторинговой миссии отмечают, что украинской системе правосудия не хватает законов, функциональных возможностей и опыта для того, чтобы эффективно расследовать сообщения о сексуальном насилии, что влечет безнаказанность преступников.

В документе подчеркивается, что, исходя из документально зафиксированных случаев, "нет оснований считать, что сексуальное насилие использовалось в стратегических или тактических целях".

"В то же время, многие из задокументированных случаев могут приравниваться к пыткам или жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению. Некоторые из задокументированных случаев могли бы составлять военные преступления", — отмечается в докладе.

В завершении доклада, мониторинговая миссия приводит 29 конкретных рекомендаций правительству Украины, вооруженным группам, Российской Федерации, а также международному сообществу и донорам, которые определяют шаги, необходимые для предотвращения сексуального насилия, улучшения реагирования и гарантирования справедливости для жертв.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.