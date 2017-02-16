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    В мире

    Стрельба в Чикаго: погибли три человека

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    Полиция США
    REUTERS Carlo Allegr

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Неизвестный мужчина устроил стрельбу в одной из квартир в американском городе Чикаго, три человека погибли, двое получили ранения, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

    Инцидент произошел в районе Brighton Park. По данным полиции, два человека погибли на месте происшествия, еще один скончался в больнице. Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как критическое. Большинство погибших и пострадавших – молодые люди в возрасте 18-19 лет.

    Власти устанавливают обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, неизвестный мужчина зашел в квартиру, где находились пострадавшие, и начал стрелять.

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