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    МИД Казахстана сообщил о переносе начала переговоров по Сирии в Астане

    Тема:

    Освобождение Сирии (70)

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    Как сообщается, очередное заседание высокого уровня в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии должно было состояться в столице Казахстана 15-16 февраля.
    Встреча по Сирии в Астане. Архивное фото
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    КИЕВ, 15 фев – РИА Новости Украина, Михаил Егорин. Переговоры по сирийскому урегулированию в Астане начнутся в четверг, 16 февраля, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

    Встреча по Сирии в Астане
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Астана: новая попытка усадить за стол переговоров власти Сирии и оппозицию

    "Уважаемые коллеги, начало очередного заседания высокого уровня в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии переносится на 12.00 часов 16 февраля 2017 года", — отмечается в распространенном сообщении пресс-службы.

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    Очередное заседание высокого уровня в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии должно было состояться в столице Казахстана 15-16 февраля. Во вторник вечером сирийское государственное телевидение сообщило, что начало второго раунда переговоров по сирийскому урегулированию, изначально намеченное на среду, откладывается до 16 февраля из-за неприбытия делегации вооруженной оппозиции Сирии и представителей Турции. Между тем позже стало известно, что Турецкая делегация прибыла в столицу Казахстана для участия в переговорах по Сирии.

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    Двухдневные переговоры планируются в том же формате, в котором созывалась первая такая встреча в столице Казахстана 23-24 января — с участием представителей РФ, Ирана, Турции, в качестве наблюдателей приглашены Иордания и США. До последнего момента не было ясно, примет ли участие в переговорах делегация вооруженной оппозиции, однако вечером во вторник о готовности вылететь в Астану заявила Свободная сирийская армия.

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