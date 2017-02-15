МИД Казахстана сообщил о переносе начала переговоров по Сирии в Астане

КИЕВ, 15 фев – РИА Новости Украина, Михаил Егорин. Переговоры по сирийскому урегулированию в Астане начнутся в четверг, 16 февраля, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"Уважаемые коллеги, начало очередного заседания высокого уровня в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии переносится на 12.00 часов 16 февраля 2017 года", — отмечается в распространенном сообщении пресс-службы.

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Очередное заседание высокого уровня в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии должно было состояться в столице Казахстана 15-16 февраля. Во вторник вечером сирийское государственное телевидение сообщило, что начало второго раунда переговоров по сирийскому урегулированию, изначально намеченное на среду, откладывается до 16 февраля из-за неприбытия делегации вооруженной оппозиции Сирии и представителей Турции. Между тем позже стало известно, что Турецкая делегация прибыла в столицу Казахстана для участия в переговорах по Сирии.

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Двухдневные переговоры планируются в том же формате, в котором созывалась первая такая встреча в столице Казахстана 23-24 января — с участием представителей РФ, Ирана, Турции, в качестве наблюдателей приглашены Иордания и США. До последнего момента не было ясно, примет ли участие в переговорах делегация вооруженной оппозиции, однако вечером во вторник о готовности вылететь в Астану заявила Свободная сирийская армия.