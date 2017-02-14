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    Сенат США утвердил Стивена Мнучина на пост министра финансов

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    В ходе голосования кандидатура Стивена Мнучина набрала 53 голоса, против утверждения проголосовали 47 сенаторов. Он стал десятым членом команды президента США Дональда Трампа, которого утвердил сенат.
    Стивен Мнучин
    Википедия

    КИЕВ, 14 фев – РИА Новости Украина. Сенат США в понедельник вечером утвердил Стивена Мнучина на пост министра финансов страны.

    Дональд Трамп и Синдзо Абэ
    @realDonaldTrump
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    В ходе голосования кандидатура Мнучина набрала 53 голоса, против утверждения проголосовали 47 сенаторов. При том, что в сенате 52 республиканца, 46 демократов и 2 независимых сенатора.

    Мнучин стал десятым членом команды президента США Дональда Трампа, которого утвердил сенат. Ранее в должность вступили министры обороны, внутренней безопасности, транспорта, образования, здравоохранения, госсекретарь, постпред при ООН, генпрокурор и директор ЦРУ.

    Еще до вступления в должность Трамп отмечал большой опыт работы Мнучина в одной из крупнейших американских корпораций Goldman Sachs, а также в качестве финансового директора своей избирательной кампании в 2016 году.

    Кроме того, Мнучин основал такие компании, как Dune Capital Management, OneWest Bank Group, а также RatPac-Dune Entertainment, которая продюсировала фильмы "Аватар", "Американский снайпер", "Люди-Х". По словам Трампа, это "идеальный кандидат" на пост министра финансов.

    Ранее сообщалось, что сенат США утвердил сенатора Джеффа Сешнса генеральным прокурором — главой министерства юстиции США. 

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