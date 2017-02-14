Сенат США утвердил Стивена Мнучина на пост министра финансов

КИЕВ, 14 фев – РИА Новости Украина. Сенат США в понедельник вечером утвердил Стивена Мнучина на пост министра финансов страны.

В ходе голосования кандидатура Мнучина набрала 53 голоса, против утверждения проголосовали 47 сенаторов. При том, что в сенате 52 республиканца, 46 демократов и 2 независимых сенатора.

Мнучин стал десятым членом команды президента США Дональда Трампа, которого утвердил сенат. Ранее в должность вступили министры обороны, внутренней безопасности, транспорта, образования, здравоохранения, госсекретарь, постпред при ООН, генпрокурор и директор ЦРУ.

Еще до вступления в должность Трамп отмечал большой опыт работы Мнучина в одной из крупнейших американских корпораций Goldman Sachs, а также в качестве финансового директора своей избирательной кампании в 2016 году.

Кроме того, Мнучин основал такие компании, как Dune Capital Management, OneWest Bank Group, а также RatPac-Dune Entertainment, которая продюсировала фильмы "Аватар", "Американский снайпер", "Люди-Х". По словам Трампа, это "идеальный кандидат" на пост министра финансов.

Ранее сообщалось, что сенат США утвердил сенатора Джеффа Сешнса генеральным прокурором — главой министерства юстиции США.