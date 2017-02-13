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    В мире

    Британия выделит Украине финансовую помощь для противостояния РФ - СМИ

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (308)

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    По словам официального представителя МИД Британии, Борис Джонсон намерен выделить 700 миллионов фунтов для нового фонда, средства которого могли бы быть потрачены на проекты в Украине и в странах Балтии.
    Борис Джонсон. Архивное фото
    Andrew Matthews / POOL / AFP

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. МИД Великобритании выделит 700 миллионов фунтов стерлингов на проекты в Украине и в странах Балтии для укрепления их способности противостоять России, пишет в понедельник газета Sun.

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    "Борис Джонсон намерен выделить 700 миллионов фунтов для нового фонда, средства которого могли бы быть потрачены на проекты в Украине и в странах Балтии. Средства, которые будут выделены из бюджета программ международной помощи, могут быть также использованы на Ближнем Востоке с целью борьбы с экстремизмом", — отмечает издание.

    Официальный представитель МИД Британии фактически подтвердила создание такого фонда. "Создание фонда находится на первоначальной стадии. Подробности об этом будут представлены в парламенте в установленном порядке", — сказала она.

    В свою очередь официальный представитель канцелярии правительства не подтвердил и не опроверг выделение средств, порекомендовав обращаться за комментариями в МИД.

    Ранее британский министр иностранных дел Борис Джонсон перед заседанием глав МИД стран-членов ЕС заявил, что Великобритания будет настаивать на сохранении в силе санкций Евросоюза в отношении России в связи с обострением ситуации в Украине.

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