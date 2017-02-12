В Салониках обезвредили авиабомбу, были эвакуированы 72 тыс человек

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Власти греческого города Салоники в воскресенье провели операцию по обезвреживанию авиабомбы. Власти заставили журналистов убрать камеру с места события, сообщает Афинское агентство новостей.

В воскресенье взрывотехники обезвредили 250-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны, найденную в районе Корделио. На четвертом этаже здания прямо над местом находки журналисты разместили камеру, чтобы вести трансляцию в эфире.

"Мы не будем начинать операцию по деактивации бомбы, если вы не удалите камеру", — заявила заместитель главы Салоников Вула Патулиду. Журналисты вынуждены были подчиниться.

"Успешно завершен первый этап операции, а именно — изъят взрывной механизм бомбы, и теперь начинается второй этап операции, ее вывоз. Опасность остается, граждане должны оставаться за пределами зоны эвакуации, пока бомбу не вывезут", — сказал заместитель губернатора региона Центральная Македония Апостолос Тзитзикостас.

Власти эвакуировали 72 тысячи человек. Это крупнейшая эвакуация населения в мирное время в Греции.

Напомним, в декабре прошлого года полиция Греции обезвредила предполагаемую бомбу, найденную рядом со зданием министерства труда страны в греческой столице после полученного анонимного звонка.