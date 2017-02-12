Выборы нового президента ФРГ пройдут в воскресенье в Берлине

КИЕВ, 12 фев – РИА Новости Украина. Выборы 12-го президента ФРГ пройдут в воскресенье в центре немецкой столицы.

Президента выберет Федеральное собрание, оно состоит из 630 депутатов бундестага и 630 представителей федеральных земель страны — всего 1 тысяча 260 человек. Для избрания необходим минимум 631 голос. Абсолютное большинство в Федеральном собрании данного созыва принадлежит партиям, которые входят в коалиционное федеральное правительство: альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель представляют 539 человек, Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) — 384 человека.

Таким образом, есть основания полагать, что экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, который выдвинут кандидатом в президенты от правящей коалиции, будет избран президентом в первом туре. Интригой остается только результат, с которым Штайнмайер победит своих конкурентов. До сих пор лучшие результаты на выборах главы государства демонстрировали первый президент ФРГ Теодор Хойсс (с 1949 года в должности, получил на перевыборах в 1954 году 88,2% голосов) и первый президент объединенной Германии Рихард фон Вайцзеккер (на перевыборах в 1989 году получил 86,2% голосов).

Президент ФРГ играет, в основном, представительскую роль, он не имеет политической власти. По предложению федерального канцлера он назначает министров, а также может остановить принятие законопроекта в том случае, если он противоречит Основному закону. В случае вынесения вотума недоверия федеральному канцлеру президент распускает бундестаг и назначает новые выборы.

Франк-Вальтер Штайнмайер родился в 1956 году в Детмольде в рабочей семье. В 1975 году он вступил в СДПГ, в 1976 году поступил в университет в Гиссене, где до 1982 года изучал юриспруденцию, а затем политологию. В 1986 году Штайнмайер защитил докторскую диссертацию. Затем он работал на факультете общественного права и политологии в Гиссенском университете. С 1993 по 1994 год руководил бюро премьер-министра Нижней Саксонии Герхарда Шрёдера, с 1999 года до 2005 года — глава ведомства федерального канцлера Шредера. С 2005 года работал министром иностранных дел Германии в коалиционном правительстве ХДС/ХСС-СДПГ, а с 2007 года — вице-канцлером Германии. В 2009 году участвовал в избирательной кампании в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ от СДПГ. После поражения возглавил фракцию СДПГ в бундестаге. По итогам выборов 2013 года и создания правящей коалиции ХДС/ХСС-СДПГ Штайнмайер возглавлял министерство иностранных дел.

Помимо Штайнмайера, на пост главы государства формально претендуют еще четыре кандидата – партия Левые выдвинула политолога и социолога Кристофа Бутервеге, эксперта в области социальной политики и проблем бедности. От правой партии "Альтернатива для Германии" выдвинут бывший муниципальный политик и экс-член ХДС Альбрехт Глазер, от политического объединения "Свободные избиратели" — юрист и главный герой немецкого судебного телешоу "Судья Александер Хольд" Александер Хольд.

В списке претендентов – также Энгельберт Зонненборн, отец известного в ФРГ сатирика Мартина Зонненборна. В частности, Зонненборн-младший заявил, что его 79-летний папа наилучшим образом подходит на должность президента ФРГ, так как "он воспитан, у него хорошие манеры", а также "он будет хорошо смотреться рядом с канцлером Меркель".

Одиннадцатый президент ФРГ, бывший пастор и депутат Народного совета ГДР, специальный уполномоченный по управлению архивами спецслужбы ГДР "Штази", публицист и правозащитник Йоахим Гаук летом 2016 года заявил об отказе баллотироваться на следующий пятилетний срок в связи с проблемами со здоровьем. Он стал самым возрастным президентом ФРГ, на момент избрания в 2012 году ему было 72 года. Гаук был выбран 80,4 процентами голосов Федерального собрания.