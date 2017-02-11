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    В мире

    США намерены защищать себя и союзников от КНДР всеми средствами

    Тема:

    Ядерные испытания в КНДР (247)

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    Согласно совместному заявлении президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, Соединенные Штаты полностью привержены защите своей территории, военных сил и союзников с помощью полного спектра военных возможностей США.
    Белый дом
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. США готовы защищать себя и союзников от КНДР с применением всех имеющихся американских военных возможностей, говорится в совместном заявлении двух стран по итогам встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

    Запуск ракеты КНДР
    @XHNews
    По прогнозу ЦРУ, КНДР должна в 2017 году провести 5 ракетных запусков

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    "США и Японию твердо призывают Северную Корею отказаться от своих программ по созданию ядерного оружия и баллистических ракет и не предпринимать дальнейших провокационных действий. Союз США и Японии способен обеспечить безопасность Японии. Соединенные Штаты полностью привержены защите своей территории, военных сил и союзников с помощью полного спектра военных возможностей США", — говорится в заявлении США и Японии.

    Трамп и Абэ также подчеркнули важность трехстороннего сотрудничества США, Японии и Южной Кореи и призвали к реализации резолюций ООН по КНДР.

    КНДР (Северную Корею) обвиняют в нарушении резолюций СБ ООН, запрещающих Пхеньяну разработки и испытания ядерных вооружений и баллистических ракет. Однако, несмотря на жесткие международные санкции, Северная Корея продолжает свои военные программы под предлогом защиты от угрозы со стороны США.

    Только в 2016 году КНДР провела два ядерных испытания, несколько пусков баллистических ракет, в том числе успешных, тестовые пуски баллистических ракет подводных лодок. В начале 2017 года руководство страны сообщило, что разработка межконтинентальных ракет находится на завершающей стадии.

    Затем сбежавший в Южную Корею из Великобритании высокопоставленный северокорейский дипломат Тхэ Ен Хо сообщил, что КНДР намерена завершить разработку МБР к концу 2017 — началу 2018 года. После этого в СМИ появились сообщения, что КНДР разместила две межконтинентальные ракеты к северу от Пхеньяна. До этого спутники-шпионы США и Южной Кореи заметили две передвижные установки для пусков МБР.

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