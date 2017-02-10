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    Трамп: поддержка Литвой суверенитета Украины помогает безопасности Европы

    (обновлено: )18107
    Трамп подчеркнул, что поддержка Литвой суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилия по диверсификации источников энергии, способствуют достижению общей цели – усилению безопасности в Европе и в регионе.
    Дональд Трамп
    REUTERS Carlo Allegri

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что поддержка Литвой суверенитета и территориальной целостности Украины способствуют усилению безопасности в Европе, сообщает сайт президента Литвы Дали Грибаускайте.

    Президент Украины Петр Порошенко и президент Литовской Республики Даля Грибаускайте
    REUTERS Gleb Garanich
    Встреча президентов Украины и Литвы в Киеве

    В адресованном лидеру Литовского государства письме с 99-й годовщиной независимости Трамп поздравил всех жителей Литвы. 

    "Соединенные Штаты гордятся тем, что могут называть Литву другом и союзником", — подчеркнул президент США. 

    "Литва является ценным союзником по НАТО, который показывает пример другим, выполняя свои обязательства перед нашей общей обороной, – это наглядно доказывает увеличение расходов на оборону с целью выполнения согласованных требований НАТО. Вклад Литвы в Афганистане и в борьбу с ИГИЛ еще раз доказывает ее решимость добиваться безопасности во всем мире", — говорится в письме Трампа.

    Также отмечается, что президент США оценил роль Литвы в деле продвижения демократии и укрепления трансатлантического сообщества. 

    Он подчеркнул, что поддержка Литвой суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилия по диверсификации источников энергии, способствуют достижению общей цели – усилению безопасности в Европе и в регионе.

    Напомним, представитель Киева в гуманитарной группе по Донбассу, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в пятницу посетили Авдеевку.

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