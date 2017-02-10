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    Несколько районов Брюсселя остались без света

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    По информации представителя компании-оператора Sibelga, электричество не получают пять из 48 трансформаторных станций в брюссельских коммунах Схарбек, Эвер и Сен-Жос.
    Отключение электроэнергии в Брюсселе
    dailymail

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Массовые отключения электричества произошли в ночь на пятницу в нескольких районах Брюсселя, передает телеканал RBTF.

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    По данным ТВ, речь идет о брюссельских коммунах Схарбек, Эвер и Сен-Жос.

    "Согласно информации, которой я располагаю, электричество не получают пять из 48 трансформаторных станций", — сообщил Филип Масар, представитель компании-оператора Sibelga.

    Причина сбоя подачи электроэнергии выясняется.

    Ранее сообщалось о перебое в электроснабжении ряда районов в Токио, который вызвал отключение света в районе правительственных учреждений, жилых домах. Блэкаут коснулся правительственных зданий в центральном токийском районе Касумигасэки, в том числе МИД и министерства финансов Японии. Кроме этого, светофоры погасли примерно на 200 перекрестках города.

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