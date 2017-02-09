Компартия Греции осудила визит премьера Ципраса в Украину

АФИНЫ, 9 фев — РИА Новости, Геннадий Мельник. Коммунистическая партия Греции (КПГ) осудила визит премьер-министра Алексиса Ципраса в Украину и поддержку им правящего в Киеве режима.

"Премьер Ципрас решил посетить Украину в период, когда в стране господствует режим, установленный путем переворота при поддержке США, ЕС, НАТО и использующий даже фашистские группы. Визит совпал с новым обострением на юго-востоке Украины, с новым кровопролитием, которое развязали несущий главную ответственность президент (Петр) Порошенко и реакционное правительство", — говорится в заявлении КПГ, поступившем в РИА Новости.

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Коммунисты отмечают, что Ципрас посетил Украину в то время, когда продолжается судебный процесс-фарс по запрету Коммунистической партии Украины, разрушаются советские и антифашистские памятники, а пособники нацистов превозносятся перед молодежью как "патриоты".

"Этот режим, который посетил господин Ципрас, создал "черные списки" политических оппонентов, в которые включены и члены Коммунистической партии, в том числе депутат и вице-президент парламента Греции Лампрулис, евродепутат от партии Зарианопулос, которые проявили подлинную заинтересованность и солидарность КПГ с народом Украины, страдающим от кровопролития в Донбассе", — говорится в заявлении.

Сайт президента Украины Алексис Ципрас и Петр Порошенко в Киеве

Ципрас является лидером Коалиции радикальных левых СИРИЗА, среди организаторов которой были выходцы из КПГ. Коммунисты считают, что политику Ципраса нельзя считать левой и обвиняют его в предательстве интересов избирателей.