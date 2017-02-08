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    Израильская полиция заявила о возможном ракетном обстреле курорта Эйлат

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    Самый южный населенный пункт Израиля, где на берегах Красного моря отдыхают тысячи туристов со всего мира, не раз подвергался обстрелам из сопредельного Египта, где действуют группировки радикальных исламистов.
    Вид на Эйлат
    flickr.com/Britrob

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Израильская полиция прочесывает окрестности красноморского курорта Эйлат в поисках фрагментов ракет, которые могли быть выпущены по городу, сообщили правоохранительные органы.

    Политолог Юрий Бочаров
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    Самый южный населенный пункт Израиля, где на берегах Красного моря отдыхают тысячи туристов со всего мира, не раз подвергался обстрелам из сопредельного Египта, где действуют группировки радикальных исламистов.

    "Сирены тревоги сработали в окрестностях Эйлата, вслед за которыми был слышен взрыв", — говорится в сообщении.

    Все обстрелы красноморского курорта до сих пор обходились без жертв и материального ущерба. Не раз ракеты, выпущенные по городу, перехватывались системами ПРО "Железный купол".

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