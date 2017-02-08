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    Чехия увеличит в 2,5 раза квоту на украинских работников

    (обновлено: )6510
    Согласно данным Конфедерации предпринимателей и работодателей, на чешских фирмах вакантны ныне свыше 140 тысяч рабочих мест, а рекордно низкая безработица в размере около 5% не позволяет найти подходящих соискателей внутри страны.
    Флаг Чехии
    flickr.com/Adam Jones

    КИЕВ, 8 фев – РИА Новости Украина, Александр Куранов. В связи с нехваткой рабочей силы на предприятиях республики правительство Чехии в среду приняло решение об увеличении ежемесячной квоты на прием граждан Украины до 800 человек, сообщило ТВ страны.

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    REUTERS Carlos Barria
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    "Республиканское Объединение промышленности и транспорта призвало правительство шире открыть рабочий рынок для граждан Украины. Действовавшая квота в размере 3,8 тысячи человек в год слишком мала, к тому же оформление рабочей карты занимает до полугода, а фирмы нуждаются в работниках уже сейчас. В результате правительство открыло украинским гастарбайтерам двери еще шире, чем предлагал Минпромторг – до 800 человек в месяц (9,6 тысячи в год – ред.), вдобавок ускорится процедура оформления документов", — говорится в сообщении.

    Согласно данным Конфедерации предпринимателей и работодателей, на чешских фирмах вакантны ныне свыше 140 тысяч рабочих мест, а рекордно низкая безработица в размере около 5% не позволяет найти подходящих соискателей внутри страны.

    Наибольший спрос на предприятиях существует на представителей таких профессий, как сварщики, монтажники, фрезеровщики, токари, кладовщики, водители грузовиков, пекари, швеи и ряда других.

    В настоящее время в Чехии проживает свыше 100 тысяч граждан Украины, имеющих различного рода разрешения на жительство в республике.

    Ранее сообщалось, что Чешские работодатели призвали правительство в Праге упростить процедуру найма иностранной рабочей силы из Украины.

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