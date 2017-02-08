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    В мире

    В Чехии хотят упростить процедуру приема украинцев на работу

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    Чешские профсоюзы выступают против активного привлечения иностранной рабочей силы. Они заявляют, что это будет угрожать интересам чешских работников.
    Флаг Чехии
    flickr.com/Adam Jones

    КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Чешские работодатели призвали правительство в Праге упростить процедуру найма иностранной рабочей силы из Украины, сообщает Deutsche Welle.

    Открытое письмо с соответствующим призывом в адрес премьер-министра страны Богуслава Соботки направили в понедельник, 6 февраля, "Союз работодателей Чехии", "Торгово-промышленная палата Чешской Республики" и "Конфедерация чешской промышленности".

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    "Местный рынок труда не может предложить достаточного количества квалифицированных кадров ни среди безработных, ни среди недавних выпускников, поэтому работодатели вынуждены искать работников за рубежом", — отмечается в письме, цитаты из которого приводит Reuters.

    Чешские профсоюзы выступают против активного привлечения иностранной рабочей силы. Они заявляют, что это будет угрожать интересам чешских работников, а чтобы вернуть тысячи чехов на местный рынок труда, достаточно поднять уровень оплаты труда. С этим не согласны объединения работодателей. Они настаивают, что увеличение зарплаты проблемы не решит, потому что на местном рынке труда просто нет нужного количества квалифицированной рабочей силы.

    В среду правительство Чехии должно обсудить обращение представителей промышленности и работодателей о привлечении иностранной рабочей силы.

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    Согласно прошлогодним данным чешского статистического ведомства, украинцы уже сейчас составляют самую многочисленную группу иностранцев в Чехии. Среди полумиллиона иностранцев в стране, имеющих право на временное или постоянное проживание, украинская община насчитывает более 105 тыс человек — это больше, чем граждан соседней Словакии, работающих в Чехии.

    Ранее сообщалось, что вместо поиска дешевой рабочей силы в Украине и в Словакии чешские фирмы теперь чаще принимают в свой штат граждан Румынии и Болгарии.

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