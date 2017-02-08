Армия США выдаст окончательное разрешение по спорному нефтепроекту

КИЕВ, 8 фев – РИА Новости Украина. Инженерный корпус армии США выдаст окончательное разрешение, необходимое для строительства нефтепровода Dakota Access в штате Северная Дакота, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на материалы суда.

Армия сообщила о намерении утвердить проект в письме членам Конгресса.

Проект, который должен был заработать еще в прошлом году, столкнулся с задержкой из-за протестов несколько сотен активистов, опасавшихся, что он может негативно сказаться на качестве питьевой воды и привести к "осквернению священных земель" индейцев. Оператору проекта нужно было получить разрешение на строительство перехода нефтепровода под рекой Миссури.

В декабре 2016 года власти США пошли навстречу протестам и согласились пересмотреть маршрут трубы. Однако в январе президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении строительства нефтепровода.

Накануне представитель Инженерного корпуса армии сообщил суду США, что представил рекомендацию исполняющему обязанности министра армии США Роберту Спиэру относительно того, следует ли завершить полную экологическую экспертизу перед выдачей финального разрешения по прокладке трубопровода под водным объектом. Провести такую экспертизу поручил в декабре бывший президент страны Барак Обама.

В свою очередь адвокат выступающего против проекта племени сиу Ян Хассельман (Jan Hasselman) заявил, что племя будет оспаривать в суде разрешение на строительство в случае его выдачи. В понедельник юристы сообщили, что трубопровод будет полностью завершен через 90 дней от начала работ.

Ранее участвующая в проекте Phillips 66 отметила, что проект должен заработать во втором квартале этого года.