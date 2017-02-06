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    В мире

    В Стокгольме взорвали автомобиль одного из шефов полиции

    (обновлено: )5610
    По данным СМИ, в результате взрыва никто не пострадал, машину исследуют судмедэксперты и взрывотехники. Также сообщается, что полиция выясняет, поступали ли владельцу авто угрозы.
    Полиция Швеции на месте взрыва. Архивное фото
    Expressen

    КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина, Людмила Божко. Автомобиль одного из начальников полиции города Уппсала близ Стокгольма взорвался в ночь на понедельник в одном из жилых районов шведской столицы, сообщает телеканал SVT.

    Место взрыва автомобиля в Луганске
    Канал Народной милиции ЛНР на Youtube
    Взрыв авто в Луганске: на месте гибели начальника милиции ЛНР

    Отмечается, что никто не пострадал, машину исследуют судмедэксперты и взрывотехники.

    Сведений о том, угрожали ли ранее полицейскому, которому принадлежит автомобиль, пока нет, в отношении него и семьи предприняты меры безопасности.

    "Это серьезно, когда сотрудник полиции подвергается таким типам угроз", — сказал SVT представитель стокгольмской полиции Матс Эрикссон.

    В связи с произошедшим начато следствие по преступлению против общественной безопасности, подозреваемых в деле пока нет.

    Напомним, несколькими днями ранее в самопровозглашенной ЛНР взорвали автомобиль начальника "управления милиции" Олега Анащенко. 

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