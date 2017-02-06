В Стокгольме взорвали автомобиль одного из шефов полиции

КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина, Людмила Божко. Автомобиль одного из начальников полиции города Уппсала близ Стокгольма взорвался в ночь на понедельник в одном из жилых районов шведской столицы, сообщает телеканал SVT.

Отмечается, что никто не пострадал, машину исследуют судмедэксперты и взрывотехники.

Сведений о том, угрожали ли ранее полицейскому, которому принадлежит автомобиль, пока нет, в отношении него и семьи предприняты меры безопасности.

"Это серьезно, когда сотрудник полиции подвергается таким типам угроз", — сказал SVT представитель стокгольмской полиции Матс Эрикссон.

В связи с произошедшим начато следствие по преступлению против общественной безопасности, подозреваемых в деле пока нет.

Напомним, несколькими днями ранее в самопровозглашенной ЛНР взорвали автомобиль начальника "управления милиции" Олега Анащенко.