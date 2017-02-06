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    В мире

    Трамп и Столтенберг обсудили мирное решение конфликта в Украине

    Тема:

    Украина - США: разговор Порошенко с Трампом (23)

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    По информации Белого дома, президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили возможности мирного решения конфликта вдоль украинской границы.
    Телефонные переговоры Дональда Трампа. Архивное фото
    Sean Spicer / Twitter

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре в воскресенье обсудили варианты мирного решения конфликта в Украине, сообщил Белый дом.

    Авдеевка
    AP Photo/Evgeniy Maloletka
    Топ главных тем недели: Донбасс, Авдеевка, разговор Порошенко и Трампа

    "Стороны обсудили возможности мирного решения конфликта вдоль украинской границы", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили необходимость установления режима полного прекращения огня в Донбассе и выразили обеспокоенность из-за ухудшения гуманитарной ситуации в районе Авдеевки.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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