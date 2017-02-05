В Бельгии сотрудникам компаний впервые вживили подкожные "ключи"

КИЕВ, 5 фев – РИА Новости Украина. В Бельгии компания Newfusion, которая специализируется на цифровом маркетинге, вживила под кожу своим сотрудникам электронные чипы, с помощью которых они могут открывать двери офиса и пользоваться компьютерами, сообщила газета Soir.

Отмечается, что подкожный электронный "ключ", содержащий персональные данные, заменил сотрудникам бейдж. По размеру вживляемый микропроцессор не превышает рисовое зернышко, а его стоимость составляет 100 евро.

О том, оплачивает ли компания чип и его вживление под кожу сотрудникам, издание не сообщает.

При этом оно отмечает, что данная практика применяется в Бельгии впервые.

Напомним, в прошлом году в Одессе на ИТ-конференции Black Sea Summit произошло незаурядное событие: человеку под кожу вживили компьютерный чип. В Украине подобных вещей еще не делал никто.