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    В Бельгии сотрудникам компаний впервые вживили подкожные "ключи"

    (обновлено: )8913
    Подкожный электронный "ключ", содержащий персональные данные, заменил сотрудникам бейдж. По размеру вживляемый микропроцессор не превышает рисовое зернышко, а его стоимость составляет 100 евро.
    Работа за компьютером
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 фев – РИА Новости Украина. В Бельгии компания Newfusion, которая специализируется на цифровом маркетинге, вживила под кожу своим сотрудникам электронные чипы, с помощью которых они могут открывать двери офиса и пользоваться компьютерами, сообщила газета Soir.

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    Отмечается, что подкожный электронный "ключ", содержащий персональные данные, заменил сотрудникам бейдж. По размеру вживляемый микропроцессор не превышает рисовое зернышко, а его стоимость составляет 100 евро.

    О том, оплачивает ли компания чип и его вживление под кожу сотрудникам, издание не сообщает.

    При этом оно отмечает, что данная практика применяется в Бельгии впервые.

    Напомним, в прошлом году в Одессе на ИТ-конференции Black Sea Summit произошло незаурядное событие: человеку под кожу вживили компьютерный чип. В Украине подобных вещей еще не делал никто.

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