В Конгрессе США повторно внесли законопроект о поддержке Украины

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Американские конгрессмены повторно внесли на рассмотрение Палаты представителей американского конгресса законопроект в поддержку Украины STAND for Ukraine Act, сообщает Укринформ.

Новый проект закона носит название: "О сдерживании, предотвращении и прекращении российской агрессии в Украине, помощи демократическим преобразованиям в Украине, а также других целях".

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Известно, что документ был внесен на рассмотрение Палаты представителей 2 февраля конгрессменом-республиканцем Энгелом Эллиотом в соавторстве с 24 членами Палаты представителей, в том числе из Республиканской и Демократической партий.

Теперь законопроект отправлен на обсуждение в комитеты по вопросам международных дел, финансов, юридических дел и бюджетных вопросов.

Текст нового проекта закона пока не обнародован на официальных источниках. Однако сообщается, что он идентичен STAND for Ukraine Act, который был принят только нижней палатой американского Конгресса в прошлом году.

Он предусматривал ужесточение санкций против Российской Федерации, закрепление существующих наказаний на законодательном уровне, а также вводил ограничения на предоставление России странами-членами НАТО товаров и услуг военного назначения, содержащих американские технологии или компоненты.

Отдельно документ отвергает любые формы признания российской власти в Крыму.

Напомним, в минувшем году STAND for Ukraine Act не был поставлен на голосование в Сенате до завершения сессии. По процедуре, теперь он должен быть принят по-новому в обеих палатах Конгресса.