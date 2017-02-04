В Вене задержаны более 20 выходцев из Чечни

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. На севере Вены правоохранители задержали 22 выходца из Чечни и изъяли у них оружие. Об этом сообщает агентство APA.

По данным полиции Австрии, в пятницу вечером в Вене было произведено задержание после того, как к стражам порядка поступило сообщение от местных жителей о крупном скоплении людей в районе Флоридсдорф. В ходе операции у задержанных были изъяты автомат, пистолет и боеприпасы, которые они пытались спрятать в снегу.

"Все находившиеся на месте 22 человека были задержаны", — говорится в заявлении на официальном сайте полиции. На место были направлены оперативная группа Вега и полицейские с собаками, которые произвели обыск задержанных и их машин. В настоящее время ведется допрос задержанных. Обстоятельства дела еще не выяснены.

Как сообщает агентство APA, задержанные являются выходцами из Чечни в возрасте от 25 до 50 лет. Прибывшим на место полицейским подозреваемые заявили, что они "просто гуляют", некоторые утверждали, что проходит свадебное торжество.

Ранее сообщалось, что в Берлине полиция задержала троих предполагаемых участника террористической группировки "Исламское государство", посещавших ту же мечеть, что и организовавший атаку на рождественскую ярмарку в центре немецкой столицы террорист Анис Амри.