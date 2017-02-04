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    В мире

    Польша не будет поддерживать отмену санкций против РФ - Шидло

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (295)

    (обновлено: )10020
    По словам премьер-министра Польши, все лидеры Вышеградской группы (V4) согласовали общую позицию: "ни одна из стран не будет предлагать отмену санкций против России".
    Беата Шидло
    Facebook Beata Szydło

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Варшава не будет поддерживать отмену санкций против России, пока Москва не изменит своей политики и не перестанет нарушать международное право, заявил глава польского правительства Беата Шидло.

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    "Мы не можем забывать, что введение санкций в отношении России было непосредственным следствием политики Москвы, которая нарушила международное право. Мы не согласимся на отмену санкций, пока не изменится политика Кремля", — сказала Шидло после завершения неформального саммита ЕС на Мальте.

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    Как сообщает "Укринформ", польский премьер отметила, что перед саммитом все лидеры Вышеградской группы (V4) согласовали общую позицию: "ни одна из стран не будет предлагать отмену санкций против России"

    "Все мои коллеги из V4 задекларировали, что ни одна из наших стран не будет предлагать отмены санкций против России", — подчеркнула она.

    Как сообщалось, в своем первом выступлении в Совбезе ООН постпред США Никки Хейли заявила, что связанные с Крымом санкции США против России останутся в силе, пока полуостров не вернется под контроль Украины.

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    Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее США продлили санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.

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