Польша не будет поддерживать отмену санкций против РФ - Шидло

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Варшава не будет поддерживать отмену санкций против России, пока Москва не изменит своей политики и не перестанет нарушать международное право, заявил глава польского правительства Беата Шидло.

"Мы не можем забывать, что введение санкций в отношении России было непосредственным следствием политики Москвы, которая нарушила международное право. Мы не согласимся на отмену санкций, пока не изменится политика Кремля", — сказала Шидло после завершения неформального саммита ЕС на Мальте.

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Как сообщает "Укринформ", польский премьер отметила, что перед саммитом все лидеры Вышеградской группы (V4) согласовали общую позицию: "ни одна из стран не будет предлагать отмену санкций против России"

"Все мои коллеги из V4 задекларировали, что ни одна из наших стран не будет предлагать отмены санкций против России", — подчеркнула она.

Как сообщалось, в своем первом выступлении в Совбезе ООН постпред США Никки Хейли заявила, что связанные с Крымом санкции США против России останутся в силе, пока полуостров не вернется под контроль Украины.

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Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее США продлили санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.