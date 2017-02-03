Могерини обсудила с Лавровым эскалацию насилия в Донбассе

КИЕВ, 3 фев – РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Глава дипломатии Европейского Союза Федерика Могерини подробно обсудила с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым обострение ситуации в Украине и заявила о необходимости немедленно прекратить бои, говорится в сообщении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

МИД РФ сообщил, что Лавров в пятницу в ходе телефонного разговора с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини обсудил ситуацию в Ливии, проблематику сирийского урегулирования, обострение обстановки в Украине, положение на Балканах. Российский министр также договорился о возможности проведения двусторонней встречи "на полях одного из предстоящих многосторонних мероприятий для более предметного рассмотрения возможностей взаимодействия по международным и региональным проблемам и в целом состояния дел в отношениях между Россией и ЕС".

ЕС, в свою очередь, сообщил, что стороны обсудили "ситуацию в Ливии и перспективы политического соглашения", тогда как по Сирии "Лавров сообщил Могерини о недавних переговорах в Астане, а высокий представитель – вице-председатель (Еврокомиссии) проинформировала министра о европейской инициативе (контактов) с региональными игроками и предстоящей брюссельской конференции по Сирии".

"Могерини и Лавров подробно обсудили эскалацию насилия на востоке Украины. Высокий представитель – вице-председатель заявила о необходимости немедленного прекращения боев и о работе над полной имплементацией минских соглашений", — говорится в заявлении.

В документе подтверждается, что глава МИД РФ и глава дипломатии ЕС договорились о встрече "в течение ближайших недель".

Ранее стало известно об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.