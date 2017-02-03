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    В мире

    Пайетт выступил за уменьшение энергетической зависимости ЕС от РФ

    (обновлено: )6102
    По словам посла США в Греции, Вашингтон поддерживает такие проекты, как Трансадриатический газопровод, который планирует транспортировать каспийский газ через Грецию и Албанию в Италию, но выступает против расширения трубопровода Nord Stream.
    Джеффри Пайетт. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина, Геннадий Мельник. Соединенные Штаты Америки будут продолжать работать с Европейским Союзом для содействия диверсификации поставок энергоносителей и уменьшения зависимости от России, заявил посол США в Греции Джеффри Пайетт изданию New Europe.

    "Цель США заключается в поощрении прочной и эластичной энергетической сети по всей Европе. ЕС является ключевым партнером Соединенных Штатов в продвижении цели диверсификации источников энергии. Украинская сеть газопроводов является надежной. В этом нет вопроса", — сказал Пайетт, который был послом США в Украине до назначения в Афины в прошлом году.

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    По словам посла, Вашингтон поддерживает такие проекты, как Трансадриатический газопровод (TAP), который планирует транспортировать каспийский газ через Грецию и Албанию в Италию, но выступает против расширения трубопровода Nord Stream из России в Германию.

    "Мы хотели бы видеть дополнительные проекты, как TAP, которые увеличивают диверсификацию поставок. Мы выступаем против таких проектов, как Nord Stream 2, которые просто усиливают зависимость Европы от российских поставок", — сказал Пайетт.

    Американский дипломат в кулуарах Афинского энергетического форума заявил, что Вашингтон работает в тесном сотрудничестве с Брюсселем и вице-президентом Европейской комиссии по энергетике Марошем Шефчовичем над тем, чтобы повысить энергетическую безопасность союза.

    "У нас очень-очень сильное взаимодействие с Европейским Союзом. Я говорил в своем выступлении о моем большом личном уважении к комиссару Шефчовичу и роли, которую играет комиссар; то же самое здесь в нашей работе с Грецией", — сказал Пайетт.

    Что касается развития энергетики в Восточном Средиземноморье и потенциала экспортных поставок газа из недавно открытых месторождений региона в Европу, посол США сказал, что США поддерживают создание газового коридора Север-Юг.

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    Он сказал также, что терминал сжиженного природного газа Ревитуса в Греции и аналогичный проект в Хорватии повысят устойчивость европейских газовых сетей и помогут диверсификации поставок.

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    Пайетт также сказал, что Вашингтон поддерживает сотрудничество в энергетике между Грецией, Кипром и Израилем, которое является стратегически важным. По его словам, это способствует цели установления мирного процесса на Кипре и развития энергетических ресурсов региона.

    В свою очередь министр энергетики Кипра Йоргос Лаккотрипис сообщил New Europe, что у Никосии и Вашингтона общие стратегические интересы. "У нас очень тесные отношения с государственным департаментом. Мы ждем встречи с новой администрацией и начала обсуждения", — сказал он.

    Министр сказал также, что Кипра обсуждает с Европейским союзом ряд проектов, представляющих взаимный интерес, которые помогут поставлять газ из Кипра в Европу, с участием Израиля, Египта и Греции.

    По его словам, без решения кипрской проблемы это сделать труднее, но не остановит проект. Присутствие Турции в качестве потребителя или транзитной страны было бы огромным плюсом, но если этого не произойдет, есть другие варианты, сказал министр энергетики Кипра.

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