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    США пересматривают политику в отношении Кубы - Белый дом

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    (обновлено: )21210
    Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что США полностью пересмотрят политику в отношении Кубы и в первую очередь это касается вопроса прав человека.
    Вашингтон. Белый дом
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. США пересматривают политику в отношении Кубы, сообщил журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

    "Мы сейчас занимаемся полным пересмотром всей политики США в отношении Кубы", — сказал Спайсер.

    По его словам, "на первом плане" новой политики будет вопрос о правах человека. Пока что о результатах пересмотра сообщить нечего, добавил Спайсер.

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    Вашингтон и Гавана постепенно улучшали отношения с декабря 2015 года. В частности, они вновь открыли посольства на территории друг друга, а президент США Барак Обама посетил в 2016 году Кубу. При этом конгресс США не соглашается отменять действующее более полувека торговое эмбарго в отношении Кубы.

    Новый президент США Дональд Трамп критикует политику Обамы по Кубе.

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