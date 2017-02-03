США пересматривают политику в отношении Кубы - Белый дом

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. США пересматривают политику в отношении Кубы, сообщил журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Мы сейчас занимаемся полным пересмотром всей политики США в отношении Кубы", — сказал Спайсер.

По его словам, "на первом плане" новой политики будет вопрос о правах человека. Пока что о результатах пересмотра сообщить нечего, добавил Спайсер.

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Вашингтон и Гавана постепенно улучшали отношения с декабря 2015 года. В частности, они вновь открыли посольства на территории друг друга, а президент США Барак Обама посетил в 2016 году Кубу. При этом конгресс США не соглашается отменять действующее более полувека торговое эмбарго в отношении Кубы.

Новый президент США Дональд Трамп критикует политику Обамы по Кубе.