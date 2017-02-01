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    Сенат США утвердил Тиллерсона на пост госсекретаря

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    Согласно результатам голосования в Сенате США, за кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост государственного секретаря проголосовали 56 сенаторов, против были 43, один не голосовал.
    Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Сенат конгресса США утвердил в среду кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост государственного секретаря, свидетельствуют данные голосования.

    За кандидатуру Тиллерсона проголосовали 56 сенаторов, против были 43, один не голосовал.

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    Тиллерсон, которому 64 года, в прошлом возглавлял энергетическую компанию ExxonMobil.

    Ранее сообщалось, что комитет сената США по международным делам утвердил кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря Соединенных Штатов.

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