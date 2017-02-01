Сенат США утвердил Тиллерсона на пост госсекретаря

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Сенат конгресса США утвердил в среду кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост государственного секретаря, свидетельствуют данные голосования.

За кандидатуру Тиллерсона проголосовали 56 сенаторов, против были 43, один не голосовал.

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Тиллерсон, которому 64 года, в прошлом возглавлял энергетическую компанию ExxonMobil.

Ранее сообщалось, что комитет сената США по международным делам утвердил кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря Соединенных Штатов.