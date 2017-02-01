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    Белый дом: Трамп следит за обострением ситуации в Донбассе

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    Обстрелы Авдеевки и Донецка: без света и воды (461)

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    По словам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, президента Дональда Трампа информирует Совет национальной безопасности и его команда по национальной безопасности в целом о том, что происходит в Украине.
    Дональд Трамп
    REUTERS Mike Segar

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Президенту США Дональду Трампу регулярно докладывают о ситуации в Донбассе, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

    Алексей Якубин
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    "Президента информирует Совет национальной безопасности и его команда по национальной безопасности в целом о том, что происходит в Украине. У нас будет новая информация о том, что там происходит", — заявил Спайсер на брифинге журналистам.

    Таким образом пресс-секретарь ответил на вопрос журналиста о том, "чувствует ли Трамп, что Россия его проверяет", учитывая то, что новая администрация США только приступила к работе. При этом журналист исходил из утверждения, что "Россия и поддерживаемые ею повстанцы продвигаются вперед". Спайсер никак не прокомментировал эти слова.

    Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП.

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