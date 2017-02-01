ЕП отложил голосование по отмене визового режима для Грузии

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Голосование в Европарламенте (ЕП) по отмене визового режима ЕС для Грузии отложено на февральскую сессию ассамблеи в Страсбурге, сообщил в среду РИА Новости источник в депутатском корпусе ЕП.

Ранее было объявлено, что голосование состоится на мини-сессии ЕП 2 февраля в Брюсселе.

"Насколько мне известно, голосование отложено до большой сессии Европарламента в феврале в Страсбурге", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, перенос голосования связан с необходимостью первоочередного утверждения "нового механизма", который позволит Евросоюзу приостанавливать в отношении третьих стран действие безвизового режима при его нарушениях.

Докладчица ЕП по вопросу отмены Евросоюзом визовых ограничений для граждан Грузии Мария Габриэль ранее призвала Совет ЕС без промедления одобрить политическое решение о переходе на безвизовый режим с Грузией с тем, чтобы ЕП утвердил его в феврале.

Ранее парламентский комитет по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам одобрил соглашение между ассамблеей и Советом ЕС об отмене визового режима для граждан Грузии.

В начале декабря 2016 года представители ЕП и Совета ЕС достигли предварительной договоренности, что соглашение об отмене визовых ограничений для краткосрочных поездок в ЕС граждан Грузии вступит в силу параллельно с введением в действие нового механизма, который позволит Евросоюзу приостанавливать действие безвизового режима при его нарушениях.

Введение механизма приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого притока с их территории мигрантов и беженцев в одно или несколько государств-членов ЕС, что Совет ЕС выставил в качестве предварительного условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины, Европарламент и поcтпреды стран-членов ЕС одобрили также в декабре.