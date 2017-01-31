В Берлине задержаны трое предполагаемых участников ИГ

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Во вторник в Берлине полиция задержала троих предполагаемых участника террористической группировки "Исламское государство", посещавших ту же мечеть, что и организовавший атаку на рождественскую ярмарку в центре немецкой столицы террорист Анис Амри, сообщил BILD.

Задержание подтвердил официальный представитель прокуратуры Берлина, сообщило издание.

По крайней мере двое задержанных постоянно проживают в Берлине. Мужчины имеют тесные связи с ИГ в Сирии и Ираке, сообщает издание.

По информации BILD, берлинская прокуратура ведет расследование по подозрению в подготовке тяжкого правонарушения. Полиция пока не подтвердила причастность задержанных к ИГ. Доказательств конкретных планов подготовки терактов в Германии в ходе обыска жилищ подозреваемых не обнаружено, пишет BILD.

Помимо жилых помещений, обыск был также проведен в мечети берлинского района Моабит, которую посещал террорист Анис Амри. Непосредственно перед терактом 19 декабря его засняли городские видеокамеры возле этой мечети.

Напомним, вечером 19 декабря 2016 года грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт, объявленный в розыск подозреваемый 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял грузовиком, был ликвидирован в Италии в перестрелке с полицией. Как заявила в начале января официальный представитель генпрокуратуры ФРГ, собранные доказательства указывают на то, что Амри был единственным исполнителем данного теракта.