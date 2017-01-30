наверх
31.01.201700:04
Курсы валют НБУ
  • EUR28.83- 0.22
  • USD27.12- 0.07
Рубрики
Ещё
    В мире

    Обама поддержал протесты против Трампа

    Тема:

    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (742)

    31
    Согласно заявлению представителя Барака Обамы, экс-президент фундаментально не согласен с предложением проводить дискриминацию против лиц из-за их веры или религии.
    Барак Обама. Архивное фото
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Экс-президент США Барак Обама, ушедший в отставку 10 дней назад, поддержал протесты против своего преемника Дональда Трампа, заявил, что "на кону стоят американские ценности" и упомянул о "фундаментальных разногласиях" с новым президентом по его иммиграционному указу.

    Протесты в Нью-Йорке. Онлайн-трансляция. Видео
    Канал Ruptly TV на Youtube
    Протесты в США против указа Трампа о беженцах

    "Президент Обама обрадован уровнем участия в обществе по всей стране… Граждане, которые реализуют свое конституционное право собираться, организовываться и добиваться, чтобы избранные чиновники слышали их голос, — это именно то, чего он (Обама — ред.) ожидает от них, когда на кону стоят американские ценности", — говорится в заявлении представителя Обамы, которое распространило издание Politico.

    "Что касается сравнений с решениями президента Обамы по внешней политике, то, как вы уже слышали, президент (Обама — ред.) фундаментально не согласен с предложение проводить дискриминацию против лиц из-за их веры или религии", — добавил представитель Обамы.

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

    Трамп заявил, что эти меры не сильно отличаются от того, что сделал в 2011 году Барак Обама, когда его администрация существенно замедлила прием беженцев и выдачу виз гражданам Ирака. Кроме того, в крупных городах прошли многотысячные протесты против "запрета на въезд мусульманам", хотя формально въезд мусульманам запрещен не был.

    Также 21 января, еще до издания указа, в городах США прошли протесты против инаугурации Трампа, которые собрали, по различным данным, до 2 миллионов человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Авдеевка после обстрела. Архивное фото
    "Ползучее наступление". Бои за Авдеевку
    Протест "Азова" возле российских банков в Киеве
    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ
    Барак Обама. Архивное фото
    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами
    Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
    Донбасс: блокада и пиар