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    Список стран, гражданам которых запретят въезд в США, могут расширить

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    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (742)

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    Как сообщил представитель Белого дома Шон Спайсер, президент Дональд Трамп "собирается продолжить делать то, что в его силах, чтобы удостовериться, что США максимально безопасны".
    Самолет и флаг США
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 янв – РИА Новости Украина. По истечении срока действия нового указа президента США Дональда Трампа по иммиграции, список стран, гражданам которых приостановят выдачу виз в США, может быть расширен, сообщил представитель Белого дома Шон Спайсер в ходе регулярного брифинга для журналистов в понедельник.

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    "В этот 90-дневный срок мы будем проводить анализ… Очевидно, мы можем и должны предпринимать следующие шаги. Президент собирается продолжить делать то, что в его силах, чтобы удостовериться, что эта страна (США) максимально безопасна", — ответил он на вопрос журналиста, возможно ли расширение существующего списка стран с потенциальной террористической угрозой.

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    Ранее Трамп подписал ряд указов, предусматривающих введение значительных ограничений в иммиграционной политике. В частности, один из них приостанавливает прием беженцев в Соединенные Штаты на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд на территорию США из ряда стран, в том числе из Ирака, Ирана, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

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