В Пекине уровень загрязнения воздуха достиг критических отметок

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В Пекине показатели уровня загрязнения воздуха в городе приблизились к критическим отметкам — пелена белого дыма окутала столицу Китая в первый день нового года по лунному календарю. Все это стало следствием запущенных в новогоднюю ночь петард и фейерверков.

В пятницу в Пекине установилась ясная погода, однако к утру субботы город накрыла пелена белого дыма, а в воздухе чувствуется запах гари. По состоянию на 07.50 по местному времени уровень концентрации мелких частиц PM2,5 в воздухе в среднем по городу составляет 458 микрограммов на кубический метр, что в 18 раз выше допускаемого ВОЗ безопасного уровня.

Согласно традиции, шум от взрыва хлопушек должен отпугнуть злых духов. Однако, несмотря на необходимую "борьбу с нечистой силой", власти города ввели ограничения на использование пиротехники. Кроме того, представители городской администрации обещали и вовсе ввести запрет, если в столице будет объявлен "оранжевый" или наивысший, "красный" уровень тревоги из-за смога.

Власти в этом году ещё больше ограничили продажу пиротехники. Временное разрешение на торговлю хлопушками и фейерверками получили 511 точек сбыта, что на 208 меньше, чем в прошлом году. В центральных районах в пределах третьего транспортного кольца нет ни одной розничной точки сбыта. Кроме того, сокращены и сроки, в которые разрешено торговать пиротехникой: с прошлогодних 20 до 10 дней.

Несмотря на смог, жители китайской столицы по-прежнему продолжают запускать петарды и фейерверки.

Чуньцзе — Праздник весны или Нового года по лунному календарю — в этом году выпал в ночь с 27 на 28 января.