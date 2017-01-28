Дания первой в мире назначит "цифрового" посла

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Дания первой в мире введет должность "цифрового" посла для установления отношений с крупными корпорациями США, сообщает портал Local.

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил в интервью газете Politiken о необходимости улучшать отношения с такими крупными американскими компаниями, как Google, Apple и Microsoft, так как у них "состояние больше, чем у какой-либо страны, с которой Дания поддерживает традиционные дипломатические отношения", а также потому что они "оказывают на Данию такое же большое влияние, как и целые страны".

"Эти компании стали видом новых стран, и нам необходимо оказать сопротивление", — заявил Самуэльсен. Он отметил, что Дания нуждается в более тесных связях с влияющими на нее корпорациями, но не планирует менять сложившиеся традиционные отношения с другими странами.

Глава датского МИД добавил, что должность "цифрового" посла пока не учреждена.

Ранее сообщалось, что объем цифровой экономики к 2035 году может достигнуть 16 триллионов долларов США.