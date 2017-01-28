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    В мире

    Дания первой в мире назначит "цифрового" посла

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    Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил о необходимости улучшать отношения с такими крупными американскими компаниями, как Google, Apple и Microsoft.
    Компьютер. Архивное фото
    REUTERS Kacper Pempel/Illustration/File Photo

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Дания первой в мире введет должность "цифрового" посла для установления отношений с крупными корпорациями США, сообщает портал Local.

    Флаг Евросоюза
    REUTERS Francois Lenoir
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    Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил в интервью газете Politiken о необходимости улучшать отношения с такими крупными американскими компаниями, как Google, Apple и Microsoft, так как у них "состояние больше, чем у какой-либо страны, с которой Дания поддерживает традиционные дипломатические отношения", а также потому что они "оказывают на Данию такое же большое влияние, как и целые страны".

    "Эти компании стали видом новых стран, и нам необходимо оказать сопротивление", — заявил Самуэльсен. Он отметил, что Дания нуждается в более тесных связях с влияющими на нее корпорациями, но не планирует менять сложившиеся традиционные отношения с другими странами.

    Глава датского МИД добавил, что должность "цифрового" посла пока не учреждена.

    Ранее сообщалось, что объем цифровой экономики к 2035 году может достигнуть 16 триллионов долларов США.

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