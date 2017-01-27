В Мексике заявили, что налог на импорт ударит по самим американцам

КИЕВ, 27 янв – РИА Новости Украина. Введение 20-процентного налога на импорт из Мексики, о котором заявил Белый дом, ударит по самим американцам, считает министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что за строительство стены на мексиканской границе можно будет заплатить путем введения 20-процентного налога на импорт из Мексики.

"Идея налога не будет работать, потому что за это заплатит американский потребитель", — заявил Гуахардо на пресс-конференции в мексиканском посольстве в Вашингтоне, транслировавшейся в социальных сетях.

Позицию Гуахардо разделил и министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай, который также принимал участие в двухдневных переговорах с представителями новой администрации США.

"Это ударит по американскому потребителю (возможный налог — ред.), США вправе построить стену, но не надо просить соседа, чтобы он заплатил за стену вашего дома", — сказал глава мексиканского МИД. Он подчеркнул, что такая идея для достоинства Мексики неприемлема.

"Налог на импортные поставки в США мексиканских товаров не будет означать, что Мексику заставят заплатить за стену, а вот американский потребитель заплатит больше за авокадо, стиральные машины, телевизоры", — подчеркнул он.

В то же время Видегарай отметил, что действия его страны в ответ на подобные шаги Вашингтона могут начаться только после того, как Мехико увидит конкретные предложения о введении налога, и они станут реальной политикой. "Но у нас есть очень важные совпадения с правительством Трампа, мы верим, что придем к хорошим соглашениям, Трамп – умный человек, переговоры продолжаются", — сказал глава мексиканского МИД.

Теперь Видегарай и Гуахардо должны представить отчет о состоявшихся в США переговорах президенту Мексики Энрике Пенье Ньето. В пятницу глава мексиканского государства проведет также встречу с сенаторами, чтобы обсудить осложнение отношений с США и возможные действия своей страны в этих новых условиях.