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    Александр Ван дер Беллен официально стал президентом Австрии

    (обновлено: )36
    В ходе церемонии официального приведения в должность новый президент 73-летний Александр Ван дер Беллен пообещал выполнять свой долг перед государством в меру знаний и убеждений.
    Победитель президентских выборов в Австрии Александр Ван дер Беллен
    Associated Press Matthias Schrader

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Бывший лидер партии "Зеленых", 73-летний экономист на пенсии Александр Ван дер Беллен официально стал девятым президентом Австрии.

    Ван дер Беллен
    REUTERS Leonhard Foeger
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    Избранный по итогам напряженной президентской гонке новый глава государства утром в четверг побеседовал с главами палат парламента, в здании которого в торжественной обстановке произнес слова присяги.

    "Я клянусь, что буду соблюдать конституцию и все законы республики и добросовестно выполнять свой долг в меру моих знаний и убеждений", — сказал Ван дер Беллен, после чего официально был приведен в должность главы государства.

    Заседание Федерального собрания начала глава Федерального совета Соня Ледл-Россман.

    На торжественном мероприятии присутствовал бывший глава государства Хайнц Фишер, покинувший этот пост 8 июля 2016 года, канцлер и вице-канцлер Австрии Кристиан Керн и Райнхольд Миттерленер, представители церкви, культуры, дипломаты и журналисты.

    По общим правилам, федеральный президент Австрии — это высший представитель государства, он имеет право представлять республику за рубежом. Он может созывать сессии Национального совета и закрывать их, вводит в должность федерального канцлера. Также президент заключает государственные договоры и принимает присягу у глав земельных правительств. Он же удостоверяет конституционность принимаемых федеральных законов и является верховным главнокомандующим федеральной армии. Также к его полномочиям относится возможности отправить в отставку правительство и роспуска парламента.

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