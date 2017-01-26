Александр Ван дер Беллен официально стал президентом Австрии

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Бывший лидер партии "Зеленых", 73-летний экономист на пенсии Александр Ван дер Беллен официально стал девятым президентом Австрии.

Избранный по итогам напряженной президентской гонке новый глава государства утром в четверг побеседовал с главами палат парламента, в здании которого в торжественной обстановке произнес слова присяги.

"Я клянусь, что буду соблюдать конституцию и все законы республики и добросовестно выполнять свой долг в меру моих знаний и убеждений", — сказал Ван дер Беллен, после чего официально был приведен в должность главы государства.

Заседание Федерального собрания начала глава Федерального совета Соня Ледл-Россман.

На торжественном мероприятии присутствовал бывший глава государства Хайнц Фишер, покинувший этот пост 8 июля 2016 года, канцлер и вице-канцлер Австрии Кристиан Керн и Райнхольд Миттерленер, представители церкви, культуры, дипломаты и журналисты.

По общим правилам, федеральный президент Австрии — это высший представитель государства, он имеет право представлять республику за рубежом. Он может созывать сессии Национального совета и закрывать их, вводит в должность федерального канцлера. Также президент заключает государственные договоры и принимает присягу у глав земельных правительств. Он же удостоверяет конституционность принимаемых федеральных законов и является верховным главнокомандующим федеральной армии. Также к его полномочиям относится возможности отправить в отставку правительство и роспуска парламента.