Нуланд покидает пост помощника госсекретаря США - СМИ

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд оставит свою должность, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, в американском внешнеполитическом ведомстве сформирован список из нескольких карьерных дипломатов, которые собираются покинуть посты. "В этом списке числится Виктория Нуланд", — говорится в сообщении агентства.

В среду с постов ушли помощники госсекретаря Джойс Барр и Мишель Бонд и заместитель госсекретаря по административно-хозяйственной части Патрик Кеннеди, отмечает агентство.

В настоящее время обязанности госсекретаря США исполняет заместитель бывшего главы госдепартамента Джона Керри Томас Шэннон. Президент США Дональд Трамп ранее выдвинул на эту должность Рекса Тиллерсона. Комитет сената США по международным делам 24 января утвердил кандидатуру Тиллерсона. Теперь его кандидатуру должен утвердить весь состав сената.

Виктория Нуланд принимала активное участие в событиях вокруг политического кризиса в Украине, посещала Киев в разгар массовых протестов зимой 2013-2014 годов. СМИ опубликовали кадры, как она раздавала печенье во время протестов в Киеве. При этом Нуланд обвинила российские СМИ в дезинформации.

В интервью телеканалу CNN в апреле 2014 года Нуланд заявила, что США выделили пять миллиардов долларов "на поддержку стремления народа Украины к более сильному, демократическому правительству". При этом Нуланд отметила, что деньги "не были потрачены на поддержку Майдана". В октябре 2016 года Нуланд на встрече с помощником президента России Владиславом Сурковым в Москве договорилась усилить давление на Киев для ускорения выполнения минских соглашений и прямого диалога с Донбассом.