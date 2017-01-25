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    В Кувейте повесили члена правящего рода, женщину и пять иностранцев

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    Сообщается, что среди пяти казненных иностранцев - два египтянина, гражданки Филиппин и Эфиопии и гражданин Бангладеш. Казненные были осужденные за разные тяжкие преступления.
    Флаг Кувейта
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Власти Кувейта сообщили в среду о казни пяти иностранцев, одной гражданки Кувейта и члена правящего рода ас-Сабах, передает национальное агентство KUNA.

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    Как сообщает агентство, шейх Фейсал Абдалла аль-Джабер ас-Сабах получил смертный приговор за убийство в 2010 году.

    Среди пяти казненных иностранцев два египтянина, гражданки Филиппин и Эфиопии, а также гражданин Бангладеш, осужденные за разные тяжкие преступления.

    Как отмечает агентство Франс Пресс, казненная гражданка Кувейта Нусра аль-Анази в 2009 году получила высшую меру наказания за поджог на свадьбе своего мужа. Жертвами трагедии тогда стали не менее 57 человек, включая женщин и детей.

    Все преступники казнены через повешение. Казни стали первыми в Кувейте за более чем три года.

    Ранее сообщалось, что Уголовный суд Кувейта вынес обвинительный вердикт в отношении группы лиц, обвиняемых в шпионаже в пользу Ирана.

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