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    Сенат США утвердил Никки Хейли постпредом при ООН

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    Согласно результатам голосования в Сенате, 45-летняя экс-губернатор штата Южная Каролина теперь представитель США при ООН, сменив на этой должности Саманту Пауэр.
    Никки Хейли
    wikipedia

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Сенат США утвердил бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли на министерскую должность постоянного представителя США при ООН, свидетельствуют результаты голосования.

    Хейли 45 лет, она происходит из семьи иммигрантов из Индии. Во внешней политике опыта не имеет.

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    Занималась бизнесом, принимала активное участие в работе общественных и благотворительных организаций Южной Каролины. В свои 44 года она самый молодой действующий губернатор в США (занимает этот пост с 2011 года и стала первой женщиной во главе Южной Каролины). До этого она была членом (нижней) палаты представителей США от Южной Каролины.

    Ранее сообщалось, что сенат утвердил Джона Келли в должности министра внутренней безопасности (МВБ).

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