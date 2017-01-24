В парламенте Бельгии отвергли проект резолюции за отмену санкций против РФ

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Комиссия по иностранным делам палаты представителей федерального парламента Бельгии отвергла проект резолюции, призывающей власти инициировать отмену Евросоюзом экономических санкций против РФ.

Об этом сообщил РИА Новости автор документа, депутат ассамблеи Альдо Каркаси.

"Дебаты состоялись. Проект резолюции отвергнут почти единогласно", — сказал собеседник агентства. Он внес документ на рассмотрение комиссии нижней палаты парламента Бельгии в июле 2016 года.

По словам парламентария от оппозиционной "Народной партии" (Parti Populaire), "резолюция призывает правительство Бельгии поставить на уровне властей Евросоюза вопрос о снятии экономических санкций против России".

Каркасси считает, что внесением документа на рассмотрение парламента королевства "мы откроем дискуссию о санкциях, которые, в первую очередь, наносят урон бельгийским предприятиям, в частности, производителям овощей и фруктов, больше других пострадавшим в результате санкционного режима".

Напомним, отношения России и Запада ухудшились в 2014 году в связи с ситуацией в Украине. Страны ЕС, США и Канада сначала ввели индивидуальные санкции против физических лиц, затем были предприняты секторальные ограничительные меры, которые затрагивают целые отрасли экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.