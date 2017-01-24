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    Сенат США утвердил Майкла Помпео на посту главы ЦРУ

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    Президентство Трампа: протесты, первые указы (636)

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    Кандидатуру Майкла Помпео, который в течение шести лет был членом палаты представителей США, выдвинул на пост директора ЦРУ новый президент Дональд Трамп.
    Майкл Помпео
    Facebook Congressman Mike Pompeo

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Сенат США утвердил Майкла Помпео в должности директора ЦРУ. За Помпео проголосовало большинство сенаторов.

    Майк Помпео. Архивное фото
    wikipedia.org
    Мэттис и Помпео. Кандидаты в главы Пентагона и ЦРУ поговорили о России

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    Кандидатуру Помпео, который в течение шести лет был членом палаты представителей США, выдвинул на пост директора ЦРУ новый президент Дональд Трамп.

    Ранее Майкл Помпео заявил, что США должны дать "сильный ответ" на "кибератаки со стороны России". В ходе слушаний в сенатском спецкомитете по разведке сенатор Джон Маккейн поинтересовался, что "можно сделать для сдерживания России, чтобы она не вторгалась в систему выборов и не получала доступ к американским секретным документам". Помпе признался, что "не готов сейчас дать всесторонний ответ на данный вопрос".

    Администрация Обамы в конце декабря 2016 года ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

    Также США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого персонами нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

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