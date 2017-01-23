КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп покинул свою компанию Trump Organization, сообщил в понедельник официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

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"Он покинул компанию, как и обещал до того, как возглавил Белый дом", — сказал Спайсер.

Напомним, Дональд Трамп в пятницу, 20 января, сменил Барака Обаму на посту президента США, принеся присягу главы государства на церемонии инаугурации у Капитолия. Трампа привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс.