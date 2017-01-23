наверх
23.01.201722:34
Курсы валют НБУ
  • EUR29.16- 0.11
  • USD27.43- 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп покинул свою компанию Trump Organization

    Тема:

    Президентство Трампа: протесты, первые указы (630)

    9410
    По словам официального представителя Белого дома Шона Спайсера, президент США Дональд Трамп покинул компанию, как и обещал до того, как возглавил Белый дом.
    Дональд Трамп с семьей
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп покинул свою компанию Trump Organization, сообщил в понедельник официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

    Смотрите также: Первая речь президента США Дональда Трампа

    "Он покинул компанию, как и обещал до того, как возглавил Белый дом", — сказал Спайсер.

    Напомним, Дональд Трамп в пятницу, 20 января, сменил Барака Обаму на посту президента США, принеся присягу главы государства на церемонии инаугурации у Капитолия. Трампа привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Купюры валют мира
    Экономика Украины. Падение гривны
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения
    Кость Бондаренко
    Один на всех. Новый закон о языке
    Дональд Трамп с семьей
    Президентство Трампа: протесты, первые указы