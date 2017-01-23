Фийон назвал Россию партнером для европейской нации

КИЕВ, 23 янв – РИА Новости Украина. Россия должна быть партнером для европейской нации, необходимо вернуться к диалогу и более тесным отношениям с Москвой, заявил в Берлине кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон.

Он выступил с докладом на форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра. Трансляция выступления велась на сайте фонда.

"Россия должна быть партнером для европейской нации, нам это необходимо в том числе для борьбы с террористической угрозой, должна присутствовать взаимность. Мы не должны показывать нашему российскому партнеру слабость, у нас есть общие интересы, которые мы должны вместе защищать. Я хочу открытых отношений с Москвой, которые строятся на доверительной основе и ясно обрисовывают взаимные пожелания", — сказал Фийон.

"Наши отношения с Россией являются решающим вопросом. В них наблюдается нечто вроде "холодной войны", но нашим приоритетом является победа над исламским тоталитаризмом. Каждый в этой ситуации несет свою ответственность, и Кремль – прежде всего, но Европа и США не были достаточно проницательны. Если изолировать Россию, она использует свою силу и в одностороннем порядке будет мигрировать все дальше в Азию", — заявил кандидат в президенты Франции.

По словам Фийона, нужно уйти от ситуации, "что мы постоянно находились бы в конфронтации, что мы находились бы в системе, где есть санкции, угрозы".

"Первый этап – это решение проблем Украины и реализация минских соглашений, все участники должны предпринять для этого усилия. А потом можно перейти к тому, чтобы снять санкции в отношении России", — добавил он.

По словам Фийона, вопросы кибербезопасности также должны обсуждаться с Россией, а что касается вопроса о свободной торговле, то "несмотря на сложности, мы должны вновь обрести там доверие и вернуться на путь диалога и построить более тесные отношения".

Ранее Фийон заявил, что пятилетний срок президентства во Франции Франсуа Олланда заканчивается политическим хаосом и упадком власти.