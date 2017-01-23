Земляки Мелании Трамп сшили для нее тапки

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Словенцы приготовили первой леди США Мелании Трамп интересный и неожиданный подарок, который может оказаться в Белом доме, если, конечно, понравится первой леди.

Фабрика обуви “Kopitarna” из словенского городка Севница (Sevnica), в котором родилась Мелания, изготовила особую коллекцию элегантных тапочек под названием "Белый дом". Просто назвать тапки напрямую в честь супруги президента не позволило грозное предупреждение адвокатов Трампа в Словении, которые ранее заявили, что имена и фамилии людей, связанных с первым лицом, недопустимо использовать в коммерческих целях без предварительно полученного одобрения.

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Местная пресса сообщает, что один экземпляр с блестками и украшениями из настоящего меха уже отправлен за океан.

Коллекция, автором которой является дизайнер Майя Штамол (Maja Shtamol), выпущена ограниченным тиражом, и пока что тапки можно заказать только через интернет. Цена вопроса — 55 евро.

Интересно, что мэр города Севница Сречко Оцвирк (Srecko Ocvirk) получил приглашение на одно из мероприятий в честь нового президента, но словенское министерство экономики не одобрило большие путевые расходы, так что Вашингтон остался без представителя города, подарившего Америке первую леди.

Facebook Kopitarna Sevnica Тапки для Мелании Трамп

В пятницу, 20 января, Дональд Трамп официально стал 45-м президентом США, сменив на посту Барака Обаму. Вступление Трампа в должность ознаменовалось масштабными акциями протеста в крупных городах США.